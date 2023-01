BNP Paribas i Bank Pocztowy z karami od UOKiK. Chodzi o wakacje kredytowe

BNP Paribas i Bank Pocztowy ukarane przez UOKiK

Jak tłumaczy UOKiK w komunikacie, bank BNP Paribas w systemie bankowości elektronicznej umożliwiał złożenie wniosku tylko na jeden lub dwa miesiące III kwartału 2022 r. Trwało to do 8 września ubiegłego roku. Z kolei Bank Pocztowy do 17 października 2022 r. "dopuszczał w swoim systemie bankowości elektronicznej jedynie wnioski na zawieszenie maksymalnie czterech rat w 2022 r., przy czym na jednym wniosku mogły być to wyłącznie następujące po sobie miesiące".