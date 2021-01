Coraz mniej ofert na otwarcie lokat. Jakie są alternatywy?

Pandemia koronawirusa, krajowy lockdown gospodarki i obawy przed rozwojem COVID-19 na świecie spowodowały, że RPP musiała podjąć taką decyzję, by wspierać konsumpcję i inwestycje. W warunkach niskich stóp procentowych kredyty tanieją, co zachęca do ich zaciągania. Obecnie główne stopy procentowe w Polsce wynoszą:

"Rzeczpospolita" już pod koniec września 2020 roku alarmowała, że Polacy masowo rezygnują z oszczędzania pieniędzy na terminowych lokatach bankowych. Od lutego do września 2020 roku ich wartość zmniejszyła się o przeszło 20 proc., co kwotowo dało 94 mld zł. Wszystko przez to, że takie oszczędzanie przestało mieć sens. Banki płacą klientom tylko symboliczne odsetki, które obciążone są jeszcze podatkiem Belki. Polacy pozostawiają więc pieniądze na kontach osobistych. Na koniec listopada gospodarstwa domowe miały tam niemal 760 mld zł, czyli o 7,5 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej.

Produkty strukturyzowane mogą zastąpić nam lokaty nie tylko w czasie pandemii COVID-19, ale i później. To instrumenty finansowe złożone z kilku narzędzi o prostszej konstrukcji. Dają szansę inwestorom indywidualnym na prowadzenie inwestycji na rynkach, do których nie mają bezpośredniego dostępu lub do których jest on mocno ograniczony, np. do rynku surowców czy zagranicznych giełd. Do tego lokaty strukturyzowane mogą dawać pełną lub częściową gwarancję ochrony kapitału, na co liczy większość z nas. Przyzwyczailiśmy się do lokat i kont oszczędnościowych, które zabezpieczały nasze środki finansowe. Lokaty strukturyzowane są przeznaczone dla tych, którzy szukają alternatywy dla klasycznych lokat bankowych, ale są w stanie zaakceptować nieco większe ryzyko inwestycyjne.