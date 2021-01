Zyski banków w 2020 roku sporo mniejsze. NBP podaje dane

Zyski netto sektora bankowego na poziomie 7,87 mld złotych to spadek o 45,5 proc. jeżeli porównać dane z 11 miesięcy 2020 roku z tymi z roku 2019 - podaje Narodowy Bank Polski. Po dziesięciu miesiącach 2020 roku zysk netto sektora wynosił 6,68 mld złotych.

Przychody odsetkowe w okresie 11 miesięcy 2020 roku wyniosły 52,2 mld złotych To spadek o 13,7 proc. w ujęciu rok do roku. Natomiast koszty odsetkowe sięgnęły poziomu 9,15 mld złotych (spadek o 41,2 proc. rok do roku).

Z kolei przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 6,8 proc. rok do roku i osiągnęły poziom 17,5 mld złotych. Natomiast koszty z tytułu opłat i prowizji spadły o 3,1 proc. rok do roku do 4,15 mld złotych.

Koszty administracyjne od stycznia do listopada zmniejszyły się o 0,6 proc. rok do roku. Zamknęły się w wysokości 31,7 mld złotych.