Elon Musk najbogatszym człowiekiem na świecie. Wyprzedził Jeffa Bezosa. "Jak dziwnie"

Podskoczenie w rankingu najbogatszych Elon Musk zawdzięcza czwartkowemu wzrostowi cen akcji Tesli - podaje CNBC. To oznacza, że prześcignął on Jeffa Bezosa, którego majątek szacowany jest na ok. 184 miliardy dolarów. Właściciel Amazona zasiadał w fotelu najbogatszego człowieka od 2017 roku.