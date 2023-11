Coraz więcej pozwów frankowiczów. "Są w uprzywilejowanej pozycji"

Według dziennika, po czerwcowym orzeczeniu TSUE "frankowicze są w uprzywilejowanej pozycji wobec banków" . " Mogą liczyć po wygranym procesie sądowym na tzw. darmowy (nieoprocentowany) kredyt, a w czasie rozpatrywania sprawy na zawieszenie rat. Dlatego liczba pozwów o unieważnienie kredytów we frankach zaczęła szybciej rosnąć" - czytamy.

Na koniec września tylko wobec ośmiu banków notowanych na GPW liczba ta wzrosła do 100,3 tys. pozwów. W III kwartale frankowicze wytoczyli bankom niemal 10 tys. spraw, co stanowi najwyższy kwartalny przyrost od dwóch lat.

"Rz" wylicza, że maleje za to dynamika ugód frankowych z bankami. Choć łącznie zawarto ich około 77,3 tys., to w III kw. było ich około 8,3 tys., gdy w pierwszych trzech miesiącach roku niemal dwa razy więcej (ponad 14 tys.). Do sądu nie zgłosili się wszyscy frankowicze, którzy mają jeszcze taką możliwość.