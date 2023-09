Podpisali ugody z bankami, teraz chcą się z nich wycofać. Czują się oszukani

Jak twierdzi radca prawny Adrian Gosk w komentarzu przesłanym do redakcji money.pl, dzieje się tak dlatego, że banki oferują klientom ugody na coraz lepszych warunkach. Prawnik szacuje, że warunki finansowe poprawiły się nawet o 20 proc. Z kolei kredytobiorcy, widząc, co się dzieje, kalkulują i pytają prawników, jak się wycofać z podpisanych ugód. Według mecenasa Goska osoby te "czują się oszukane".

Wojna o kredyty frankowe

Początkowo to banki nie były przekonane do ugód i niechętnie oferowały je klientom. Gdy w październiku 2021 r. instytucje zaczęły to robić chętniej, plany pokrzyżowało im rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych. Przejście z kredytu walutowego na złotowy, którego oprocentowanie zależało od wskaźnika WIBOR, nie miało wówczas sensu (obecnie banki oferują też klientom przejście na oprocentowanie stałe), bo raty poszły w górę. Warto przypomnieć, że do czerwca 2022 r. podpisano 15,6 tys. ugód.