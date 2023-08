Liczyli na darmowy kredyt, ale sąd każe płacić. Zwrot ws. frankowiczów

— Jeśli bank nie może pobrać odsetek za użyczony na wiele lat kapitał, za który klient zakupił mieszkanie lub dom, bo umowę unieważniono, to bank powinien mieć możliwość waloryzacji pożyczonego kapitału, ponieważ zwracany kapitał znacząco stracił na wartości w stosunku do czasu, kiedy został wypłacony — dodaje.

Trzy wyroki o waloryzację

Nieoczekiwany zwrot w sprawach frankowych

Na razie ZBP nie widzi, by po czerwcowym orzeczeniu Trybunału sądy zalała fala pozwów frankowiczów o darmowy kredyt. Prezes Białek zaznacza w rozmowie z nami, że trzeba odczekać co najmniej kwartał od tego orzeczenia, by móc ocenić sytuację, ponieważ złożenie pozwu i ich dostarczenie przez sądy do banków wymaga czasu.