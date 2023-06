Klęska banków w TSUE. Może nadejść wielka fala nowych pozwów

Ferdtrucci 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Banki z reguły doją wszystkich na każdym kroku. Ale z drugiej strony czemu całe społeczeństwo ma płacić (bo na tym się to skończy) za kombinatorów? Frankowicze chcieli płacić mniejsze kredyty we frankach i nie myśleli zupełnie o tym, że branie długoletnich kredytów w obcej walucie jest niebezpieczne, z punktu widzenia finansowego. Każdy kto ma minimalną wiedzę o ekonomii, wie że wartość waluty może wzrosnąć lub zmaleć, a w długim okresie czasu ciężko jest przewidzieć jaka będzie wartość waluty. Można to porównać do wpłacenia kasy na giełdę i jak akcje poszły w dół i notuje się stratę, to jest lament i żąda się wsparcia od Państwa (społeczeństwa - Państwo tyle ma ile zabierze innym). Teraz Banki żeby odzyskać straty zabiorą pozostałym klientom i wyjdzie na to, że wszyscy będziemy musieli się dokładać do kredytu frankowiczów.