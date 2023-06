Banki sięgnęły po miecz obosieczny. Wszystko w rękach frankowiczów

Trybunał stanął po stronie frankowiczów

Wyrok jest przełomowy dla frankowiczów, bo pozbawia banki straszaka, którym usiłowały powstrzymać klientów przed składaniem pozwów. I wręcz zachęca kredytobiorców do pójścia do sądu. Obecnie w sądach toczy się ok. 130 tys. spraw frankowych, większość o unieważnienie umowy ze względu na klauzule niedozwolone w umowach. Tysiące nowych spraw dopiero może trafić na wokandę.