Flagowy program KNF miał rozwiązać systemowy problem. Ledwo ciągnie go jeden bank

Nie wierzę że ktoś uważa że to banki są uczciwe wystarczy spojrzeć na wskaźniki WIBOR 6M WIBOR 3M na stronie bankier.pl widać jak na dłoni że te wskaźniki są najwyższe one nie wynoszą tyle ile stopy procentowe 6% a 7,2% 7% i ciągle rosną codziennie a mamy tam wskaźnik tak zwany Polonia jest najniższy wynosi 5,8% ma większe wąchania ale one wynoszą +-0.2% i jak widać jest niższy od stóp procentowe banki teraz walczą by rzad zgodził się na wyższy wskaźnik niż Polonia bo nie będą mogli okradać Polaków w takim stopniu pomimo że UE kazała zmienić WIBOR już w 2016 czyli 6 lat temu masakra że banki mają czelność się skarżyć na tą zmianę no i fundusz wsparcia dla kredytobiorców w moim przypadku wygląda to tak mam kredyt na 400tys rata miała być 1700zl a jest już 3400zl i teraz mam wziąć kolejna pożyczkę z tego funduszu by spłacać raty czyli odsetki które wynoszą 3200zl a więc tak bank wpłaciły poeniadze na fundusz ja je pożyczam bez procentów po to by spłacać chore odsetki do banku czy pieniądze które banki włożyły w fundusz wrócą do nich w postaci odsetek za kredyt a ja zostanę z kredytem nie na 400tys a na 470tys bo 70 tys to maks jaki można uzyskać z tego funduszu i oczywiście 20 tys może być anulowane poprostu cudownie a banki płaczą bo będą stratne ze względu na wakacje kredytowe i tu jest bład w jaki się wprowadza opinię publiczną nie stratne tylko mniej zarobią na odsetkach bo raty zostaną odsunięte w czasie czyli kredyt będzie spłacany tylko w okresie mniejszych odsetek