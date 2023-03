Credit Suisse na krawędzi. Kurs się załamał, obroty wstrzymywane

Credit Suisse już od dłuższego czasu znajdował się w tarapatach , z których pod koniec 2022 r. wyciągali go Saudyjczycy.

Kurs akcji drugiego co do wielkości banku Szwajcarii znajdował się już wcześniej na bardzo niskim poziomie. Gdy w zeszły czwartek upadł kalifornijski Sillicon Valley Bank, co pociągnęło za sobą wyprzedaż akcji sektora finansowego na całym świecie, jego problemy tylko się pogłębiły.