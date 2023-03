Credit Suisse w rękach UBS. "To pokazuje dojrzałość światowego systemu bankowego"

Światowy system bankowy jest "dojrzały"

W opinii eksperta, przejęcie Credit Suisse przez UBS "dowodzi dojrzałości światowego systemu bankowego". – Bank zaliczany do grupy too big to fail (zbyt dużych, by upaść – przyp. red.) został przejęty w sposób, który nie wywołał znacznych turbulencji na rynku lokalnym i światowym, mimo iż wiązało się to z umorzeniem obligacji AT1 (Additional Tier 1 – PAP) wyemitowanych wcześniej przez Credit Suisse w kwocie około 16 mld franków (cały polski sektor bankowy ma kapitały na poziomie 44 mld franków) – stwierdził.