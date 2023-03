Sekretarz skarbu o upadkach SVB i Signature: było ryzyko "zakażenia" sektora

Yellen: udało się wzmocnić zaufanie do sektora

Zapewniła, że resort skarbu jest obecnie skoncentrowany na "stabilizowaniu systemu bankowego". Z jej słów wynika zarazem, że upadek SVB spowodowany był przede wszystkim niezdolnością do wypłacenia klientom ich pieniędzy . To następstwo podniesienia stóp procentowych przez Fed, czyli bank centralny USA. To sprawiło, że zmalała wartość inwestycji w obligacje rządowe, z których zyski były dla SVB źródłem finansowania wypłat depozytów.

Yellen ominęła kwestię Credit Suisse

Agencja Reutera zwraca uwagę, że Janet Yellen nie odniosła się do sytuacji banku Credit Suisse. Notowania drugiego co do wielkości szwajcarskiego banku spadły w środę o jedną trzecią. To sprawiło, że bank centralny Szwajcarii musiał interweniować i zagwarantował mu ponad 50 mld franków szwajcarskich kredytu. Nastąpiło to po publicznych apelach o uregulowanie sytuacji banku, w tym m.in. premier Francji Elisabeth Borne.