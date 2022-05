Czy lokaty zaczynają się opłacać? Jak chronić oszczędności przed inflacją?

Seria podwyżek stóp procentowych trwa już od ośmiu miesięcy, a banki w odpowiedzi na rosnący WIBOR ochoczo podwyższają oprocentowanie kredytów. Jednak wysokie stopy procentowe mają jeszcze swoją drugą stronę medalu, bo gdy tracą kredytobiorcy, powinni zyskiwać posiadacze lokat bankowych . Ale ze względu na nadpłynność sektora banki nie były skore do płacenia więcej za utrzymywanie u nich oszczędności. Dopiero teraz nastąpiła zmiana, która pozwoli osiągnąć zauważalne zyski na depozytach.

Na rosnących stopach procentowych zyskują oszczędzający

Lokaty 2022 są więc wreszcie opłacalnymi produktami, bo wpłacając do banku przykładowo 50 tys. zł na rok, można liczyć na zysk rzędu 2 tys. zł. Biorąc pod uwagę fakt, że otrzymujemy gwarancję zwrotu środków i nie musimy robić nic poza założeniem lokaty, jest to naprawdę satysfakcjonujący zarobek.

Oprocentowanie lokat w górę – na jak długo?

Banki dość długo wstrzymywały się z poprawą oferty lokat. Oprocentowanie zaś nie rosło proporcjonalnie do podwyżek stóp procentowych . Obecnie instytucje te wyraźnie podniosły oprocentowanie, a na ich decyzję mogły wpłynąć naciski ze strony rządu.

Warto jednak pamiętać, że o oszczędności Polaków zaczynają też konkurować detaliczne obligacje skarbowe, których oprocentowanie wreszcie podniósł minister finansów. Obecnie na tego typu produktach można zarobić od 1,5 do 4 proc. (w zależności od wybranego okresu oszczędzania), a część z nich jest indeksowana inflacją, co pozwala choć trochę zabezpieczyć swój kapitał przed wzrostem cen.

To, jak długo będzie utrzymywała się tendencja rosnącego oprocentowania depozytów, będzie zależało od kolejnych decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Aktualne prognozy mówią, że możemy się spodziewać jeszcze dwóch podwyżek stóp, a główna stawka osiągnie poziom 6,5-7 proc. To zła informacja dla kredytobiorców, ale dobra dla oszczędzających, którzy mogą liczyć na to, że banki będą chętne płacić jeszcze więcej za utrzymywanie u nich kapitału.