"Czyste powietrze". Banki zaczną udzielać kredytów

- Wkraczamy w nową fazę programu, która ułatwi Polakom dostęp do dotacji na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych. Ścieżka bankowa to spełnienie obietnic o poszerzeniu kanałów dotarcia "Czystego powietrza". To nasza wspólna praca: ministerstwa, narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, Banku Gospodarstwa Krajowego, a także Związku Banków Polskich i banków, które przystąpiły do programu - podkreślił minister klimatu Michał Kurtyka.