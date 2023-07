Darmowy kredyt nie tylko dla frankowiczów. Kolejni klienci upominają się o swoje

Nie tylko frankowicze walczą w sądach o swoje prawa z bankami. Robią to także osoby, które zaciągnęły złotowe kredyty mieszkaniowe , gotówkowe oraz pożyczki pozabankowe, których umowy obarczone są naruszeniami.

Najczęściej kwestionuje się całkowitą kwotę kredytu lub koszty z nim związane. Chodzi m.in. o to, że banki oraz firmy pożyczkowe naliczyły odsetki od kwoty przekazanej klientowi, powiększonej m.in. o prowizję ubezpieczenia, czego — zgodnie z przepisami — nie powinny były robić.

Oręż w rękach klientów

W praktyce klienci z wadliwymi umowami korzystają z tzw. sankcji kredytu darmowego (w skrócie SKD), przewidzianej w ustawie o kredycie konsumenckim (art. 45). To kara za nadużycia kredyto- i pożyczkodawców. Ich klienci mogą więc na tej podstawie kwestionować zobowiązania zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej wygaśnięciu. W tym drugim przypadku trzeba zadziałać szybko, bo sprawa przedawnia się po roku, licząc od spłaty kredytu lub pożyczki.

— W takim przypadku to konsument powinien wytoczyć powództwo przeciwko kredytodawcy i udowodnić, że doszło do naruszenia oraz wskazać, na czym ono polegało. W praktyce toczy się więc zwyczajny spór sądowy, w którym strony wykazują swoje racje. Roszczenie wykreowane sankcją kredytu darmowego może być więc zasadne, ale może równie dobrze zostać oddalone przez sąd — dodaje Marcin Czugan, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych.

Nowy problem narasta

Od osób z rynku finansowego, które zastrzegają sobie anonimowość, słyszymy, że problem nie jest nowy, niemniej dopiero zaczyna narastać. Kredyto- i pożyczkobiorcy sprawdzają, czy dzięki SDK są w stanie ulżyć sobie w spłacaniu wysokich rat. Szukają rad w sieci, wątek ten pojawia się m.in. na forach internetowych. W mediach społecznościowych wyświetlają się natomiast reklamy kancelarii, które specjalizują się w SDK. Są to głównie formularze zachęcające do pozostawienia danych kontaktowych.

Jak wspominaliśmy na początku, najczęstszy zarzut dotyczy błędnie określonej całkowitej kwoty kredytu oraz jego całkowitych kosztów. W przepisach wskazano bowiem maksymalne odsetki oraz maksymalne koszty pozaodsetkowe. Co więcej, całkowita kwota kredytu powinna uwzględniać jedynie środki udostępnione kredytobiorcy. Według prawnika wynika to wprost z analizowanego przez niego orzecznictwa sądowego. Okazuje się, że nie są to jedyne sytuacje, w których klient może sięgać po SKD.