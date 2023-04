Pożyczkodawcom puchnie oferta. Klientom grozi spirala zadłużenia

Do niedawna firmy pożyczkowe, oprócz finansowania, oferowały klientom dodatkowo co najwyżej dobrowolne ubezpieczenia. Od jakiegoś czasu w pakiecie z pożyczką można kupić kurs językowy, pakiet medyczny lub certyfikat zdolności kredytowej. Zwiększają one szansę na pożyczkę i umożliwiają wydłużenie terminu spłaty o miesiąc. To sposób na ustawę antylichwiarską, która ograniczyła branży możliwości przychodowe.