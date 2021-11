Długi Polaków spadły o prawie 2 mld zł po 1,5 roku pandemii

Według raportu InfoDług opartego na danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK, na koniec września kwota przeterminowanych i nieopłaconych zobowiązań spadła do 77,8 mld zł.

O ponad 106 tys., do 2,72 mln osób, obniżyła się też liczba dłużników. Średnia zaległość niesolidnych dłużników wzrosła jednak o 182 zł do 28 tys. 530 zł.

Spłacamy kredyty i pożyczki

Prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak zwrócił uwagę, że o ile przed pandemią zaległości kredytowe 1,23 mln Polaków dochodziły do 37,1 mld zł, to teraz mniej niż 1,16 mln osób opóźnia spłatę kredytów o 35,8 mld zł.

Przyznał, że zmiany na lepsze są też zasługą spadku zaległości pozakredytowych. Przez półtora roku stopniały one z niecałych 42,7 mld zł do 42 mld zł, a liczba niesolidnych dłużników w tej kategorii zmniejszyła się z 2,24 do 2,19 mln osób. Udział osób, które mają zarówno przeterminowane płatności kredytowe, jak i pozakredytowe, utrzymuje się w granicach 23 proc.