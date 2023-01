Długi weekend. Uwaga na przelewy. Te dotrą dopiero w poniedziałek

Planujesz robić przelewy w długi weekend? 6 stycznia to dzień wolny od pracy, a to oznacza, że system rozliczeniowy Elixir, który obsługuje przelewy międzybankowe w złotych, ma przerwę w funkcjonowaniu. Pieniądze przelane po godz. 16 dotrą do odbiorcy dopiero w poniedziałek. W przypadku płatności terminowych warto się pospieszyć lub skorzystać z opcji Express Elixir.