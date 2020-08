banki 1 godzinę temu (aktualizacja 1 godzinę temu )

E-usługi. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza ułatwienia dla klientów kolejnych banków

125 kolejnych banków spółdzielczych dołączyło do węzła krajowego - chwali się resort cyfryzacji. Co się kryje za tym enigmatycznym pojęciem? Otóż klienci tych banków zyskali możliwość wygodnego dostępu do portali publicznych i e-usług świadczonych przez administrację.

Podziel się Dodaj komentarz