Ekologiczne kredyty tańsze od zwykłych? Sprawdziliśmy oferty banków

Wiele banków mocno angażuje się w promowanie ekologicznych idei, dlatego możesz spotkać się ze specjalnymi ofertami tak zwanych ekokredytów.

Można je zaciągnąć nie tylko na zainstalowanie i zakup kolektorów słonecznych czy pełnych instalacji fotowoltaicznych, ale również na wybudowanie domu energooszczędnego lub pasywnego, a także zakup przyjaznego środowisku samochodu hybrydowego. Zobacz, jakie propozycje mają dla ciebie poszczególne banki i czy specjalny ekologiczny kredyt różni się w sposób znaczący od standardowej oferty polskich banków.

Obecnie kredyty na cele ekologiczne otrzymamy w:

- PEKAO SA

- BOŚ Bank

- ING Bank Śląski

- Santander Bank Polska

Obejrzyj: Oczko+. Polacy rzucili się po dofinansowanie

Ekopożyczka kontra zwykły kredyt gotówkowy w ING Banku Śląskim

Ciekawą propozycję ekologicznego kredytu gotówkowego prezentuje ING Bank Śląski. Chodzi o Ekopożyczkę gotówkową, która umożliwi ci uzyskanie określonej kwoty pieniędzy na ekozmiany w twoim domu. Ekopożyczka w ING Banku Śląskim jest tanim kredytem gotówkowym, który może zostać udzielony z niskim oprocentowaniem i z możliwością zwrotu przez bank pobranej prowizji. Porównanie ekologicznej pożyczki gotówkowej ze standardową ofertą na pożyczkę gotówkową – online lub stacjonarnie – wskazuje, że jest to naprawdę bardzo atrakcyjna oferta.

Ekopożyczka w ING to właściwie wariant standardowego kredytu gotówkowego, ale z możliwością zwrotu prowizji po spełnieniu określonych warunków. Będzie to możliwe, jeśli przeznaczysz pieniądze z Ekopożyczki na zakup towarów ekologicznych. Po zawarciu umowy z bankiem ING da ci on 3 miesiące na dostarczenie dowodów zakupu odpowiednich produktów. Powinny być to rozwiązania umożliwiające zmodyfikowanie twojego domu lub mieszkania na bardziej energooszczędne - przyjazne dla środowiska. Wśród przykładowych inwestycji, jakie możesz pokryć ze środków udzielonych w ramach Ekopożyczki w ING Banku Śląskim, wymienić można:

• wymianę źródeł światła – standardowych żarówek na oświetlenie LED-owe przyniesie ci oszczędności na rachunkach za prąd, a przy tym będzie inwestycją ekologiczną;

• modernizację urządzeń grzewczych – wymiana starych pieców węglowych na nowoczesne kotły centralnego ogrzewania, klasy 5, albo na pompy ciepła czy urządzenia korzystające z biomasy;

• zminimalizowanie mostków termicznych w domu lub w mieszkaniu, powodujących straty ciepła – pożyczka ekologiczna w ING Banku Śląskim może posłużyć ci do zakupu nowoczesnych drzwi i okien, które zapewnią szczelność i przyczynią się do zmniejszenia strat ciepła nawet o jedną czwartą;

• wykorzystanie w domu odnawialnych źródeł energii – inwestycje polegające na zakupie kolektorów słonecznych, wentylacji z rekuperacją czy ogniw fotowoltaicznych dla pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego oraz przydomowych wiatraków lub elektrowni wodnych;

• oczyszczanie wody – Ekopożyczka posłuży ci do zakupu systemu do uzdatniania wody ze studni czy systemu do odzyskiwania deszczówki, a także do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

To tylko jedne z wielu zakupów i inwestycji, na które z powodzeniem możesz przeznaczyć udzieloną przez ING Bank Śląski pożyczkę ekologiczną. Możesz z niej pokryć też wydatki związane z zakupem nowoczesnych urządzeń AGD do domu, o wysokiej klasie energooszczędności – np. A+++.

Kredytowy lockdown minął? Rynek kredytów hipotecznych odżywa

Pożyczka z ING może być wydatkowana również na ekologiczne rozwiązania transportowe. Jeśli będziesz w stanie udokumentować taki zakup, otrzymasz zwrot prowizji uiszczonej z tytułu udzielenia takiego zobowiązania finansowego. Posłuży więc ono do skredytowania na preferencyjnych warunkach zakupu rowerów, hulajnóg i samochodów hybrydowych, w tym aut i jednośladów z napędem elektrycznym.

Maksymalna kwota kredytu, jaką możesz uzyskać w ramach Ekopożyczki w ING Banku Śląskim, wynosi 60 000 zł, a ostateczna wysokość zobowiązania zależna będzie od indywidualnej oceny zdolności i wiarygodności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy.

Dla porównania Ekopożyczki w ING Banku Śląskim i kredytu gotówkowego w tym samym banku przedstawiamy poniżej tabelę z ich podstawowymi parametrami:

Ekopożyczka Pożyczka gotówkowa RRSO 17,53 proc. 17,53 proc. Wysokość zobowiązania Od 1 000 do 60 000 zł Od 1 000 do 100 000 zł Oprocentowanie Od 6,59 proc. Od 6,59 proc. Cel kredytowania Inwestycje proekologiczne Cel dowolny Prowizja Prowizja zwracana klientowi Od 5,99 proc. do 9,99 proc.

Parametry pożyczki gotówkowej i Ekopożyczki wydają się bardzo podobne, różni je jednak kwestia zwrotu uprzednio wypłaconej prowizji. Kalkulator takiego kredytu wskazuje, że taka prowizja może wynosić nawet 3500–6000 zł, jeśli zaciągniesz pożyczkę w wersji ekologicznej na kwotę 60 000 zł.

Raty EKO w Santander Banku Polska

W celu wdrożenia ekologicznych rozwiązań w swoim domu możesz zaciągnąć kredyt gotówkowy w Santander Banku Polska w ramach szczególnej oferty na Raty EKO. Uzyskane tak środki mogą być przeznaczone na sfinansowanie zakupu pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych wraz z montażem.

Wystarczy, że wybierzesz ekotowary od odpowiednich dostawców, podpiszesz umowę z Santander Bankiem Polska na kredyt na zakup towarów i usług, abyś zyskał preferencyjne warunki. Umowę Rat EKO w Santanderze możesz zawrzeć w trybie online lub z weryfikacją przelewem albo u kuriera. Na Raty EKO możesz kupować w sklepach oznaczonych logo Santander Consumer Banku SA znajdujących się na terenie całego kraju.

Ile zarabiają kierowcy autobusów i ciężarówek? Niezadowoleni jedni i drudzy

EKO Raty to w rzeczywistości kredyt ratalny w Santander Banku Polska, z okresem spłaty do 84 miesięcy i w kwocie do 50 000 zł, choć ostateczna wysokość takiego zobowiązania uzależniona jest od wartości zakupionych towarów. W przypadku EKO Rat w Santanderze masz możliwość skorzystania z odroczenia płatności pierwszej raty o 3 miesiące przy zakupach o wartości do 30 000 zł. Istnieje też możliwość skutecznego starania się o dofinansowanie 5000 zł w ramach realizowanego przez rząd programu.

Kredyt na cele ekologiczne w Pekao SA

Kolejnym bankiem w naszym zestawieniu, który ma w ofercie ekologiczny kredyt, jest Pekao SA. Jest on w tym banku oferowany klientom w formie pożyczki gotówkowej dowolnego przeznaczenia. Aby uzyskać preferencyjne warunki, tj. aby zwykły kredyt gotówkowy stał się realnie najtańszym z oferty Pekao SA, musisz wykorzystać co najmniej 80 proc. udzielonej kwoty pożyczki na cele ekologiczne. Do najważniejszych parametrów tego produktu zaliczyć należy:

• 0 proc. prowizji za udzielenie kredytu na cele ekologiczne,

• RRSO – 7,45 proc.,

• okres spłaty do 8 lat,

• kwotę od 5 do 50 tys. zł,

• brak konieczności posiadania konta bankowego w Pekao SA.

Wydatki na cele ekologiczne, które są warunkiem preferencyjnego kredytowania klienta w Pekao SA, obejmować mogą:

• zakup lub instalację odnawialnych źródeł energii, w tym kolektorów słonecznych, paneli słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych;

• zakup i instalację kotłów centralnego ogrzewania, z wykluczeniem kotłów węglowych;

• zakup i instalację okien i drzwi oraz materiałów do ocieplenia domu;

• zakup i instalację pomp ciepła;

• zakup samochodów osobowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz motocykli i skuterów z napędem elektrycznym.

Jednocześnie pożyczka w wersji ekologicznej w Pekao SA nie może być przeznaczona na spłatę innych zobowiązań kredytowych w tym samym banku.

Jak ekologiczny kredyt gotówkowy różni się od standardowej oferty pożyczki gotówkowej w Pekao SA? Otóż można go uzyskać tak samo szybko – nawet w ciągu 1 dnia od podpisania umowy otrzymasz wypłatę pieniędzy na konto. Jest on udzielany na 8 lat i nie musisz mieć konta bankowego w Pekao SA, by otrzymać takie zobowiązanie.

W porównaniu z kredytem na cele ekologiczne zwykła pożyczka gotówkowa w Pekao SA może mieć wyższą kwotę – do 150 000 zł, choć zawsze zależy ona od indywidualnej oceny twojej zdolności kredytowej. Pod względem kosztowym ekologiczna wersja pożyczki w Pekao SA jest korzystniejsza, bo jej RRSO wynosi 7,45 proc., podczas gdy RRSO pożyczki gotówkowej na cele dowolne – 13,27 proc. W obu przypadkach masz do czynienia z kredytem gotówkowym bez zaświadczeń, który otrzymasz po dopełnieniu kilku prostych formalności i bez konieczności ustanawiania poręczyciela.

Kredyt ekologiczny w BOŚ Banku

Bank Ochrony Środowiska szczególnie angażuje się w inicjatywy proekologiczne. W jego ofercie można znaleźć wiele propozycji udzielenia proekologicznych kredytów gotówkowych. Jednym z nich jest „Przejrzysta pożyczka” z RRSO na poziomie zaledwie 6,60 proc., którą możesz zaciągnąć nawet w kwocie do 80 000 zł brutto, z okresem spłaty sięgającym nawet 120 miesięcy. To kredyt gotówkowy dostępny przez internet – wniosek złożysz w trybie online, bez wychodzenia z domu.

W zależności od okresu kredytowania warunki przy „Przejrzystej pożyczce” w BOŚ Banku będą nieco inne:

• do 36 miesięcy – oprocentowanie pożyczki stałe w wysokości 6 proc. w skali roku, z prowizją za jej udzielenie wynoszącą 2 proc.;

• od 36 miesięcy do 120 miesięcy – oprocentowanie EKO Pożyczki zmienne, w wysokości sumy WIBOR 6M i 5 punktów procentowych marży bankowej, z prowizją za udzielenie EKO Pożyczki wynoszącą 2 proc. jej kwoty.

Z promocyjnej „Przejrzystej pożyczki” w BOŚ Banku skorzystasz, jeśli spełnisz łącznie następujące warunki:

• Masz rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) w BOŚ Banku lub zdecydujesz się na jego otwarcie wraz z podpisaniem umowy EKOpożyczki. Ponadto utrzymasz go przez cały okres kredytowania, z wyciągami w formie elektronicznej, oraz zapewnisz regularne wpływy środków na ten rachunek w każdym miesiącu kalendarzowym w wysokości co najmniej raty EKOpożyczki powiększonej o prowizję za prowadzenie rachunku.

• Udzielisz wszystkich zgód marketingowych, jakie przewidział BOŚ Bank we wniosku o EKOpożyczkę.

• Udzielisz zgody na przesłanie informacji o zmianie regulacji, m.in. treści regulaminów czy tabel opłat i prowizji z wykorzystaniem elektronicznego nośnika spełniającego cechy trwałego nośnika informacji.

• Uzyskasz pozytywną decyzję kredytową na złożony przez ciebie wniosek o EKOpożyczkę w BOŚ Banku.

• W okresie trwania promocji złożysz wniosek o EKOpożyczkę na kwotę od 1000 zł do 100 000 zł w dowolnym oddziale Banku lub złożysz wniosek dostępny na stronie internetowej BOŚ Banku, pod adresem www.bosbank.pl.

W terminie trzech miesięcy od dnia wypłacenia środków z EKOpożyczki jako uczestnik promocji będziesz zobowiązany do dostarczenia do banku dokumentu potwierdzającego wykonanie przedsięwzięć, na które została udzielona EKOpożyczka.

Co ciekawe, z promocją „Przejrzysta pożyczka” w BOŚ Banku związany jest program „Czyste powietrze”. Jeśli jesteś beneficjentem tego programu, skorzystaj z promocyjnej pożyczki, która będzie miała jeszcze niższe oprocentowanie. W zależności od okresu spłaty wyniesie ono:

• 3 proc. – w przypadku EKOpożyczek z okresem kredytowania do 36 miesięcy (oprocentowanie stałe),

• WIBOR 6M + 1,00 punktu procentowego marży – w przypadku EKOpożyczek z czasem spłaty powyżej 36 miesięcy, do 120 miesięcy.

Warunkiem skorzystania z tej oferty na EKOpożyczkę w BOŚ Banku jest dostarczenie umowy dotacji lub pożyczki zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z twoim uczestnictwem w programie „Czyste Powietrze”.

W obu przypadkach z EKOpożyczki możesz pokryć koszty realizowanych inwestycji, które są przyjazne środowisku naturalnemu. Wśród nich:

• zakup i montaż nowego kotła grzewczego, z oprzyrządowaniem i materiałami instalacyjnymi;

• wymianę starego kotła na nowy, ale z zastrzeżeniem, że będzie to niskoemisyjny kocioł np. gazowy, olejowy, na biomasę klasy 5, elektryczny, węglowy klasy 5, kominek z płaszczem wodnym;

• budowę węzłów cieplnych;

• podłączenie domu do sieci ciepłowniczych i gazowych;

• zakup i montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wraz z pełnym oprzyrządowaniem i materiałami instalacyjnymi;

• wymianę przyłączy i węzłów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

• zakup paliwa do kotłów, ale z wykluczeniem mułów węglowych, węgla brunatnego i flotokoncentratów;

• zakup i montaż instalacji pozwalającej na odzyskiwanie ciepła, rekuperacji, modułów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy przydomowych wiatraków;

• przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w domu;

• zakup i montaż pokrycia dachowego o naturalnym pochodzeniu, np. dachówki ceramicznej, łupków czy gontu.

W BOŚ Banku do twojej dyspozycji oddawana jest ponadto oferta na EKOkredyt na fotowoltaikę. Nie jest to już kredyt gotówkowy o dowolnym przeznaczeniu, ale za to możesz korzystać z kredytu na inwestycję w panele fotowoltaiczne i ich instalację z preferencyjnym oprocentowaniem. EKOkredyt na fotowoltaikę wypłacany jest w wysokości do 75 000 zł i do 100 proc. wartości inwestycji, z okresem spłaty do 10 lat i z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy. RRSO wynosi w tym przypadku 5,60 proc. lub 5,89 proc.

Dla porównania tak atrakcyjnych ofert kredytów gotówkowych i celowych w BOŚ Banku warto przedstawić zwykłą Pożyczkę w koncie, po którą możesz sięgnąć w tym samym banku. To pożyczka z RRSO 11,92 proc., w kwocie do 100 000 zł i z okresem kredytowania do 12 miesięcy. Za takie zobowiązanie zapłacisz więcej i nie będziesz mieć możliwości skorzystania z odroczenia spłaty pierwszej raty. Za to możesz uzyskać zwolnienie z prowizji za przyznanie pożyczki, jeśli jest to kredyt udzielony w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w BOŚ Banku.

Autor: Szymon Machniewski

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące