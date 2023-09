Idzie kolejny cios. Oprocentowania lokat spadną

Oprocentowanie depozytów – jak wygląda teraz?

Z danych podanych przez HREIT wynika, że w sierpniu 2023 r. średnie oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych wynosiło 6,73 proc. Analitycy HREIT zauważają, że mimo iż przez miesiąc spadło ono zaledwie o 0,03 proc., to w porównaniu do grudnia 2022 r. obniżyło się aż o 0,8 proc. (przekraczało wówczas 7,5 proc.).

Nie znaczy to, że w bankach nie można znaleźć obecnie depozytów, których oprocentowanie nominalne wynosi 8 proc. rocznie. Trzeba jednak pamiętać, że takie warunki deponowania oszczędności banki proponują klientom, którzy kupią inny produkt.

Na przykład jeden z banków oferuje rekordowe (jak na obecne warunki) 9,5 proc. na koncie oszczędnościowym nowym klientom , otworzą konto osobiste i zamówią kartę kredytową. Inny bank z kolei proponuje 7 proc. na rachunku oszczędnościowym klientom, którzy nie tylko wpłacą na niego nowe środki, ale także wykonają co najmniej pięć płatności kartą w każdym miesiącu trwania promocji. Klienci, którzy tylko wpłacą na konto oszczędnościowe nowe środki, otrzymają zaledwie 4 proc.

Co osobom oszczędzającym w bankach przyniesie decyzja RPP?

Obniżka stóp NBP weszła w życie 7 września. Oznacza to, że banki nie zdążyły jeszcze obniżyć oprocentowania depozytów. Jeżeli więc założyliśmy np. lokatę o stałym oprocentowaniu, czy skorzystaliśmy z promocyjnej oferty konta oszczędnościowego, to do końca okresu trwania umowy czy promocji, możemy korzystać z obecnych warunków.