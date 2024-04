ING Bank Śląski zmieni po latach prezesa. Rusza rekrutacja

Będzie zmiana w dużym banku

W 1995 r. został prezesem zarządu Banku Śląskiego. W 2000 roku objął stanowisko dyrektora generalnego oraz członka zarządu ING Direct NV. Po czterech latach wrócił na stanowisko prezesa do ING Banku Śląskiego. W 2010 roku ponownie przeszedł do centrali ING, gdzie został członkiem General Management Team w ING Direct, w którym był m.in. odpowiedzialny za działalność w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii. Następnie nadzorował działalność ING we Francji, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Rumunii oraz Turcji. W 2014 został Chief Innovation Officer w Grupie ING. W 2016 roku wrócił na stanowisko prezesa ING Banku Śląskiego.