Już ponad 200 tys. wniosków o "wakacje kredytowe". O odroczenie proszą też firmy

Klienci banków złożyli do tej pory około 200 tys. wniosków o tzw. wakacje kredytowe, ale liczba zgłaszanych ostatnio wniosków zmalała - poinformował prezes Związków Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, o czym informuje PAP.

Do banków wpłynęło około 10,5 tys. wniosków od firm w sprawie zmiany warunków udzielonych kredytów.

Jak dotąd 18 banków komercyjnych i oba zrzeszenia banków spółdzielczych (BPS i SGB) uruchomiły możliwość odnawiania, wydłużania lub udzielania nowych kredytów z antykryzysowym zabezpieczeniem spłat. Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, mogą skorzystać z bezprowizyjnego zabezpieczenia w wysokości do 80 proc. kwoty kredytu, o wydłużonym okresie zabezpieczenia do 39 miesięcy dla kredytów obrotowych. Kredyty takie są dostępne dla przedsiębiorstw, które na 1 lutego br. nie miały zaległości w US i ZUS – informuje ZBP w komunikacie.