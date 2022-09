Kolejny cios w banki. Wyrok Trybunału wzmacnia frankowiczów

Od ogółu do szczegółu. Czego dotyczyły sprawy?

Upraszczając, w sprawie C-80/21 sąd krajowy pyta sąd unijny o to, czy może usunąć z umowy kredytu tylko część nieuczciwego paragrafu, czy musi usunąć całość. Sąd zastanawia się też nad tym, co w sytuacji, gdy usunięcie takiego zapisu z umowy powoduje, że nie może ona dalej funkcjonować: czy sąd może ratować taką umowę, zastępując klauzule abuzywne nowymi? Przechodząc dalej, przedmiot sprawy C-81/21 jest zbliżony do wcześniejszej kwestii. Z kolei sprawa C-82/21 dotyczy kwestii przedawnienia roszczeń konsumentów i ustalenia momentu, od kiedy należy liczyć rozpoczęcie jego biegu (sprawa przedawnia się po 10 latach).

Nasz rozmówca jako przykład podaje kredyt indeksowany kursem franka szwajcarskiego, udzielanego przez bank BPH (GE Money Bank). Zgodnie z treścią umowy, do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży zastosowano kurs złotego w relacji do waluty obcej, ogłoszony w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym i skorygowany o marże kupna/sprzedaży banku. Pytanie brzmi: czy można usunąć z umowy tylko część dotyczącą marży banku, zostawiając zapis o kursie średnim NBP?

Wyjątek od reguły

Od zasady bywają jednak wyjątki. TSUE taki dopuszcza. – Wyjątkiem od tej zasady jest krzywda konsumenta spowodowana unieważnieniem umowy kredytu. Wyjaśnię to na przykładzie. Załóżmy czysto hipotetycznie, że kredytobiorca spłacił 50 z 300 tys. zł kredytu. Jego umowa spełnia przesłanki do unieważnienia, ale go nie stać na spłatę pozostałych 250 tys. zł bankowi. Grozi mu utrata domu. W tej wyjątkowej sytuacji sąd może ratować umowę kredytu, zastępując nieważne postanowienia nowymi pod warunkiem, że kredytobiorca nie wyrazi zgody na stwierdzenie nieważności umowy kredytowej. Natomiast jeśli zgodę wyrazi, to bezwarunkowo należy stwierdzić nieważność takiej umowy – wyjaśnia adw. Cieslewicz.