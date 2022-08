Tysiące przegranych spraw frankowych. Lawina się rozpędza

Ponad 4 tys. - tyle wyroków w sprawach frankowych zapadło w pierwszym półroczu tego roku według szacunków Votum Robin Lawyers opartych na informacjach dostępnych w różnych źródłach. To więcej niż w całym 2021 i 2020 roku, gdy sądy wydały odpowiednio 2780 i 955 wyroków . To pokazuje, jak bardzo przyspieszyły postępowania.

Liczby niedokładnie oddają rzeczywistość. Zdaniem Wojciecha Bochenka, radcy prawnego z kancelarii Bochenek i Wspólnicy, od stycznia do czerwca tego roku w sądach zapadło zdecydowanie więcej wyroków niż wskazują szacunki Votum . W rozmowie z money.pl stwierdza, że wartość tę należy potraktować jako minimalną.

— Przypuszczam, że rzeczywista liczba zapadających wyroków może być zdecydowanie wyższa, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że część zapada na posiedzeniach niejawnych, o których wiedzą tylko pełnomocnicy prowadzący sprawę. Z drugiej strony nie ma oficjalnej i pełnej bazy wyroków frankowych uwzględniających rozstrzygnięcia we wszystkich prowadzonych postępowaniach — wyjaśnia mecenas Bochenek.

Sprawiedliwość jest po stronie kredytobiorców

Poprosiliśmy firmę Votum Robin Lawyers o udostępnienie szczegółowych informacji dotyczących wyroków. Wynika z nich, że w pierwszym półroczu tego roku aż 3917 spraw wygrali frankowicze, a banki – 117 . W siedmiu sprawach sąd apelacyjny uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i skierował do ponownego rozpatrzenia.

Dominują orzeczenia stwierdzające nieważność umowy kredytowej – zapadło 3746 takich wyroków . W tej sytuacji klient oddaje bankowi kapitał, a bank zwraca mu wszystkie pobrane raty i opłaty wraz z odsetkami. Banki nie pozostają dłużne wobec takich osób — od jakiegoś czasu żądają zapłaty za bezumowne korzystanie z kapitału. To chwilowo ostudziło zapał kredytobiorców walutowych do walk w sądach, ale nie na długo. Umacniający się względem złotego kurs franka szwajcarskiego oraz zacieśnianie polityki monetarnej przez Szwajcarów pogarszają sytuacją finansową kredytobiorców frankowych.

W przypadku pięciu wyroków kancelarii nie udało się ustalić nic ponadto, że był on korzystny dla kredytobiorców. Żeby dowiedzieć się czegoś więcej, należy poczekać na pisemne uzasadnienie sądu.

uchylenie wyroku w apelacji i skierowanie do ponownego rozpatrzenia

Szacuje się, że banki udzieliły ok. 750 tys. frankowych kredytów mieszkaniowych — z tego ok. 410 tys. umów wciąż jest aktywnych. Do sądu skierowano ponad 120 tys. spraw. O pozwaniu banku myślą też przedsiębiorcy z kredytem frankowym, o czym informowaliśmy na łamach money.pl w ubiegłym tygodniu. Kancelarie upatrują w tej grupie blisko 80 tys. potencjalnych klientów.