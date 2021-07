Komisja Europejska interweniuje w sprawie banków. Jest apel do Polski

"Dyrektywa ta wdraża standard całkowitej zdolności do pokrycia strat (TLAC) dla banków o znaczeniu systemowym przyjęty przez Radę Stabilności Finansowej i udoskonala zastosowanie minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) w odniesieniu do wszystkich banków" - czytamy w komunikacie.

Według KE nowe przepisy lepiej gwarantują stworzenie przez banki solidnej i wystarczającej zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania. Wszystko po to, by w przypadku upadłości banku straty ponieśli akcjonariusze i wierzyciele banków, a nie podatnicy.

Komisja podkreśla, że przyczynia się to do zwiększenia odporności europejskiego systemu bankowego, a także do utrzymania stabilności finansowej oraz zwiększenia zaufania do rynku.