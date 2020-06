Koronawirus: Polacy rezygnują z brania kredytów

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) przygotowało raport o sprzedaży kredytów w maju 2020 r. Dane, które się w nim znalazły nie są niestety optymistyczne. W maju tego roku (w porównaniu do maja 2019 r.) banki udzieliły o 22 proc. mniej kredytów gotówkowych i o niemal 30 proc. mniej kredytów hipotecznych . Spadki dotknęły też kart kredytowych i limitów kredytowych.

Wnioski o udzielenie kredytów konsumpcyjnych – gotówkowych i ratalnych – są rozpatrywane przez banki naprawdę szybko. Kredyt ratalny uruchamiany jest podczas jednej wizyty w sklepie, a kredyt gotówkowy (a zwłaszcza kredyt gotówkowy online) jest wypłacany zazwyczaj jeszcze nawet tego samego dnia. Oznacza to, że wnioski o kredyty udzielone w maju zostały złożone już w okresie częściowego odmrażania gospodarki.

W maju 2020 r. w bankach i SKOK-ach wzięliśmy – jak wynika z danych BIK – 485,3 tys. kredytów konsumpcyjnych na kwotę 4,366 mld zł. W porównaniu do maja 2019 r. liczba udzielonych kredytów była niższa o 22,1 proc., a wartość – aż o 44,2 proc.

Poprawę widać jednak w porównaniu do kwietnia 2020 r. – zarówno pod względem liczbowym (wzrost o 49,4 proc.), jak i wartościowym – wzrost o 45 proc. Wynikać to może z częściowego odmrożenia gospodarki, a zwłaszcza z otwarcia od 4 maja galerii handlowych. Tego przecież dnia padł rekord zapytań o kredyty ratalne. Zawnioskowało o nie ponad 24 tys. osób.

W porównaniu do maja 2019 r. niższa była średnia kwota kredytu konsumpcyjnego (o 28,4 proc., wyniosła 8 997 zł). Kredyt gotówkowy braliśmy średnio na 17 957 zł (mniej o 5,3 proc. niż w maju zeszłego roku). Średnia kwota kredytów ratalnych wyniosła 3 556 zł i była niższa o 15,8 proc. w porównaniu do maja 2019 r.

Co w hipotekach? Sprzedaż spada na łeb, na szyję

W przeciwieństwie do kredytów konsumpcyjnych, rozpatrzenie wniosku o kredyt hipoteczny zajmować może nawet dwa miesiące. Oznacza to, że wnioski o kredyty hipoteczne udzielone w maju składane były w marcu lub na początku kwietnia, czyli już w czasie pandemii koronawirusa i okresie lockdownu.

W porównaniu do kwietnia 2020 r. dynamika udzielonych kredytów hipotecznych – zarówno pod względem liczby jak i wartości – także jest ujemna. Pod względem liczby kredytów wyniosła -8,1 proc., a wartości -9,4 proc.

Banki – jak dodaje prof. Waldemar Rogowski – preferują też kredytobiorców z niskim wskaźnikiem DtI (Debt to Income, czyli stosunek sumy zobowiązań do dochodu netto) i z wysoką wiarygodnością kredytową. Banki nie akceptują też kredytobiorców zatrudnionych w określonych branżach z uwagi na ich niepewną sytuację.

Jaki jest podstawowy koszt, z jakim kojarzy się kredyt hipoteczny? Oczywiście chodzi o oprocentowanie. O ile – jak wspomniałem powyżej – marże zostały podwyższone, to drugi ze składników – stawka referencyjna (WIBOR 3M lub WIBOR 6M) obniżył się znacznie.

Kredyt hipoteczny nadal jest jednak najlepszym sposobem na sfinansowanie kupna lub budowy własnego mieszkania czy domu. Warto pamiętać o tym, że najlepszy kredyt hipoteczny to nie zawsze ten najniżej oprocentowany. Warto sprawdzić i porównać inne czynniki mające wpływ na jego koszt.

Także i rynek pożyczek pozabankowych nie wygląda najlepiej. W maju 2020 r., w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, przyznanych zostało:

Średnia wartość pożyczki (2 061 zł) to ok. 61,5 proc. średniej wartości pożyczki udzielonej w 2019 r.

Jeśli chodzi o chwilówki zaobserwować też można obniżenie aktywności firm pożyczkowych lub – w przypadku mniejszych pożyczkodawców – całkowite wstrzymanie działalności. Może to oznaczać, że niektóre z nich, w szczególności te, które mają słabszą poduszkę finansową, mogą nie wrócić na rynek. Spowodować to może obniżenie się wartości rynku pożyczkowego w Polsce i ograniczy dostęp do finansowania.