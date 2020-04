Koronawirus. Rekordowe wypłaty gotówki. Z bankomatów wyciągnęliśmy miliardy złotych

Epidemia koronawirusa spowodowała, że Polacy wypłacili w sumie 30,6 mld zł - wynika z danych Narodowego Banku Polskiego za pierwszy kwartał 2020 roku. Podczas gdy w końcówce 2019 roku wartość wszystkich banknotów w obiegu wynosiła 233,3 mld zł to już w pierwszym okresie 2020 wzrosła do 263,9 mld zł.

Ten skok pokrywa się z dotarciem pandemii koronawirusa do Polski. Polacy na informacje o obostrzeniach, ograniczeniach w poruszaniu się, zamknięciu szkół i galerii handlowych zareagowali większymi zakupami "na zapas" i wypłatami gotówki.

Prezes NBP w połowie marca uspokajał, że nie ma powodu do nerwowych ruchów i że gotówki w bankomatach nie zabraknie. Była to reakcja na płynące wówczas informacje, o tym że w niektórych miejscach nie było możliwości wypłat.

Jak wówczas wyjaśniał, nawet jeśli pojawiają się jakieś problemy, to są to problemy logistyczne. - Czasem jakiś bankowóz nie dojedzie na czas, aby zasilić bankomat. To nie są problemy systemowe - podkreślał prof. Glapiński.