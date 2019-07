Kredyt dla zadłużonych - czy to możliwe?

Kredyt gotówkowy dla bardzo zadłużonych – gdzie szukać?

Niebagatelne znaczenie ma też źródło przychodów, a co za tym idzie, instytucje finansowe przychylnym okiem patrzą głównie na tych, którzy mają podpisaną umowę o pracę, najlepiej na czas nieokreślony i z niemałym wynagrodzeniem. Dodatkowo sprawdzana jest historia kredytowa. Nieterminowe spłaty lub zbyt duża ilość zobowiązań finansowych może całkowicie przekreślić Twoje starania o kredyt gotówkowy.

Wtedy pomocy można poszukać w sektorze pozabankowym. Firmy pożyczkowe mają w swoich ofertach produkty skierowane do osób zadłużonych, przed którymi banki zamykają drzwi. Jak to możliwe, że pomimo długów można dostać pożyczkę? Prawo daje praktycznie dowolność firmom pożyczkowym w kwestii określania zdolności kredytowej, dlatego, choć niektóre stronią od klientów z długami, to dla innych przeszłość finansowa pożyczkobiorcy nie ma większego znaczenia.