Kredyt gotówkowy na umowę zlecenie - czy to możliwe?

Zamarzył Ci się nowy samochód? Chciałbyś pojechać na wakacje, ale nie dysponujesz odpowiednią ilością pieniędzy? Kredyt gotówkowy to z pewnością najlepsze rozwiązanie, jeżeli potrzebujesz pieniędzy na już. Jeszcze do niedawna o kredyt mogły wnioskować tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony, z czasem banki zaczęły przychylniej patrzeć na inne formy zatrudnienia. Jak to wygląda? Wyjaśniamy!