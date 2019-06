Polacy toną kredytach. Z roku na rok jesteśmy coraz bardziej zadłużeni

Jak podkreśla BIK, za wszystkie niespłacone długi Polaków, można byłoby kupić aż 7 dużych spółek giełdowych, takim jak Alior Bank, odzieżowego giganta LPP, jedną z największych firm obuwniczych CCC, a także pozostałych gigantów – spółki Play, Lotos, Orange i CD Projekt. Jak do tego doszło?

Im wyższa pensja, tym wyższe kredyty

Tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy, długi Polaków urosły w sumie o 2 mld zł. Statystycznie, w tym samym okresie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło z 4931 zł do 5164 zł na osobę brutto.

Polacy od blisko roku coraz chętniej zaciągają kredyty. Prym wiedzie tutaj kredyt hipoteczny, który zaciągany jest częściej niż parę lat temu i to na bardzo wysokie kwoty. Jak wynika z danych porównywarki kredytów Totalmoney.pl, Polacy najczęściej zaciągają kredyt hipoteczny w wysokości 250 000 zł, a to znacznie wyżej niż rok, czy dwa lata temu.

W pierwszym kwartale tego roku przybyło 33 499 Polaków, którzy nie potrafią spłacić na czas zaciągniętego w przeszłości długu. Na typowego Polaka dłużnika, przypada średnio 27 158 złotych długu. Co ciekawe, jeśli problem stanowią raty za zaciągnięte kredyty, to dług wynosi zazwyczaj co najmniej 29799 zł, a w przypadku problemów z terminową spłatą zobowiązań pozakredytowych, takich jak czynsz, gaz i inne typowe rachunki, długi wynoszą znacznie mniej, bo 18 518 zł.