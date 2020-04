Kredyt gotówkowy w czasie koronawirusa – gdzie masz największe szanse?

Na rynku kredytów gotówkowych mamy sytuację bez precedensu. Z jednej strony w wyniku decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych, banki musiały zmienić ofertę. Maksymalne nominalne oprocentowanie kredytu wynosi teraz 8% w skali roku, gdzie jeszcze miesiąc temu było to 10%. Rekordowo tanie kredyty mogą być zachętą dla klientów, aby z nich teraz skorzystać. Niestety banki mocno zaostrzyły wymagania i dużo wnikliwiej oceniają sytuację finansową klienta.

Jeszcze kilka miesięcy temu mieliśmy do czynienia z kredytowym eldorado. Rynek pracownika, rosnące płace i dobra sytuacja gospodarstw domowych sprawiła, że uzyskać kredyt gotówkowy czy hipoteczny było naprawdę prosto. Banki w takich warunkach chętnie ich udzielały, natomiast teraz, aby same mogły zachować płynność finansową , muszą dwa razy zastanowić się, komu mogą pożyczyć pieniądze.

Jak banki ograniczają ryzyko? W przypadku kredytu hipotecznego już cztery z nich podniosły minimalny wkład własny – rekordzista BOŚ Bank do 40% wartości inwestycji! Natomiast jeśli chodzi o kredyt gotówkowy, to banki biorą pod lupę osoby, które pracują w ramach umowy zlecenie lub o dzieło oraz tych, którzy pracują w aktualnie ryzykownych branżach. Są to te najbardziej dotknięte kryzysem, czyli produkcja części samochodowych, gastronomia czy hotelarstwo.