Kredyt i konto za selfie. Dziś banki tak sprawdzają wiarygodność

Założenie konta osobistego jeszcze nigdy nie było tak proste jak teraz. Paradoksalnie do rozwoju usług świadczonych na odległość przyczyniła się w Polsce pandemia koronawirusa. Z jej powodu banki zaczęły szukać sposobu na to, by świadczyć swoje usługi klientom na odległość, bez konieczności osobistego kontaktu z klientem. Dziś można już założyć konto osobiste bez wizyty w oddziale bankowym, z wykorzystaniem tzw. selfie, czyli własnego zdjęcia przesłanego do banku w ramach weryfikacji tożsamości klienta. Sprawdźmy, w jakich bankach istnieje możliwość założenia konta na selfie. Czy w podobny sposób możemy zaciągnąć kredyt gotówkowy?

Selfie nie tylko w social mediach. Jak zdobyło bankowość?

Standardowe formalności związane z otwieraniem konta bankowego zwykle dopełniane są w placówce czy oddziale bankowym. Tam klient podpisuje dokumenty, a pracownik banku może zweryfikować na podstawie dokumentu tożsamości, czy ma do czynienia rzeczywiście z taką osobą, za jaką klient się podaje.

W związku z pandemią COVID-19 banki musiały jednak zmienić model swojej działalności i zainwestować w zdalne kanały komunikacji z klientem. Stąd też pojawiła się swoista moda na zdalne otwieranie kont bankowych z wykorzystaniem tzw. selfie. Dziś w niektórych bankach w Polsce można już otworzyć rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy, tj. ROR, z wykorzystaniem weryfikacji tożsamości poprzez zdjęcie dowodu osobistego oraz selfie w czasie rzeczywistym. To kolejny krok w zdalnej obsłudze klienta, jaki poczyniły banki. W przeszłości można było otwierać rachunki na podstawie przelewu weryfikacyjnego, którego klient musiał dokonać z innego banku.

Na jego podstawie bank mógł zweryfikować, czy osoba wpisana we wniosku o otwarcie ROR-u jest tą, za którą się podaje. Żeby jednak skorzystać z takiego otwierania nowych kont osobistych na odległość, klient musiał już mieć otwarty rachunek w innym banku. Nie było to więc opcją dostępną dla wszystkich, zwłaszcza dla tych osób, które chciały założyć swoje pierwsze konto.

Pojawiało się przy tym wiele wątpliwości o rzetelność takiej weryfikacji. Teoretycznie można przecież założyć w jednym, dowolnym banku konto na fałszywe dane, a później już korzystać z niego przy zakładaniu kolejnych rachunków, wyłudzać chwilówki na przelew z banku i kredyty.

W wielu bankach rachunek bieżący można założyć za pośrednictwem kuriera bankowego, który dostarczy odpowiednie dokumenty. Wniosek o konto osobiste klient wypełnia wówczas w trybie online, umowę o otwarcie ROR-u przywozi mu zaś do domu kurier i to w jego gestii pozostaje zweryfikowanie tożsamości nowego klienta. W czasach koronawirusa i ten sposób zakładania kont bankowych musiał zostać zawieszony, z uwagi na ograniczanie kontaktów międzyludzkich.

Dlatego banki przychylnie zaczęły patrzeć na możliwość zakładania kont osobistych całkowicie w trybie online, ale w bezpieczniejszy sposób niż przy użyciu przelewu weryfikacyjnego. Selfie jest podstawowym elementem weryfikacji tożsamości klienta w takim przypadku.

Które banki pozwalają założyć konto na selfie?

Wśród banków, które zdecydowały się wprowadzić do swojej oferty nową usługę zdalnego zakładania konta bankowego na selfie, znalazły się:

• Bank Pekao SA,

• mBank,

• BNP Paribas,

• Credit Agricole,

• Bank Millennium,

• Citi Handlowy,

• ING Bank Śląski.

Selfie na przykładzie banku Pekao

Każdy bank może mieć przy tym inne wytyczne związane z otwieraniem konta na selfie. Jednym z takich, które dają klientom możliwość otwarcia rachunku osobistego online na selfie, jest Bank Pekao. Konto w takim trybie można założyć w PeoPay. Należy wykonać kilka kroków:

• pobierz aplikację PeoPay na swój telefon komórkowy;

• wybierz opcję „Załóż konto”;

• otwórz konto indywidualne;

• uzupełnij dane i ustal login oraz zaakceptuj informację administratora danych oraz regulamin;

• po otrzymaniu od banku SMS-a z hasłem tymczasowym wprowadź je w systemie;

• ustal nowe hasło do logowania się do serwisu internetowego Pekao24;

• wybierz produkt, z którego chcesz skorzystać;

• wybierz selfie i zdjęcie dowodu osobistego;

• wyraź zgodę na przetwarzanie wizerunku w celu weryfikacji tożsamości;

• wyraź zgodę na dostęp aplikacji PeoPay do aparatu w telefonie;

• zrób zdjęcie najpierw tylnej części dowodu, a później przedniej;

• wykonaj trzy losowe nagrania twarzy;

• poczekaj na weryfikację tożsamości;

• sprawdź dane pobrane z dowodu osobistego;

• uzupełnij dane adresowe i wpisz nazwisko rodowe matki;

• zatwierdź proponowany oddział do otwarcia rachunku;

• złóż oświadczenia i zgody;

• poczekaj na uruchomienie rachunku;

• zapoznaj się z umową, wpisz kod SMS i wybierz „Zawieram umowę”;

• zobacz podsumowanie procesu otwarcia konta.

mBank jest bankiem znanym z inwestowania w nowoczesne rozwiązania i systemy internetowej obsługi klienta. W tej instytucji również możemy założyć wygodnie konto osobiste na selfie. Wystarczy pobrać aplikację, by zrobić to bez wychodzenia z domu. Potrzeba do tego:

• telefonu,

• dowodu osobistego,

• selfie,

• krótkiego wideo.

Dzięki temu w mBanku otwarcie konta bankowego nie wymusza wizyty w placówce bankowej ani czekania na wizytę kuriera bankowego z umową. Wniosek o rachunek można złożyć przez całą dobę, a umowę zaakceptować zdalnie. Wszystko odbywa się w aplikacji mBanku, która solidnie chroni dane klienta. Jeśli dana osoba zdecyduje się na otwarcie promocyjnego konta na selfie, może otrzymać gratis 50 zł. Otwarcie rachunku na selfie w mBanku wymaga:

• pobrania aplikacji mBanku,

• uzupełnienia wymaganych danych we wniosku,

• potwierdzenia tożsamości – poprzez zdjęcie i nagranie filmu,

• zaakceptowania umowy o konto osobiste.

Kredyt gotówkowy za selfie w Alior Banku

Jak się okazuje, klienci mogą dziś na odległość, z wykorzystaniem swojego selfie, zakładać konta osobiste, co więcej, w podobny sposób skorzystają z oferty produktów kredytowych, m.in. kredytów gotówkowych czy kart kredytowych.

Złożenie wniosku z weryfikacją za pomocą selfie dla uzyskania kredytu gotówkowego bez zaświadczeń jest możliwe między innymi w Alior Banku. Bank oferuje „Pożyczkę na selfie – Foto ID”. To kredyt gotówkowy online bez zaświadczeń, o który można wnioskować całkowicie w trybie online. Nie trzeba chodzić do banku i czekać na dostarczenie umowy kredytowej przez kuriera. Wszystko, czego potrzebujemy do wnioskowania o kredyt gotówkowy bez wychodzenia z domu, to smartfon z dostępem do internetu.

Alior Bank wykorzystuje przy tym autorską metodę weryfikacji określaną jako Foto ID. Używanie jej nie jest skomplikowane i poradzi sobie z tym nawet osoba, która nie jest obeznana z nowoczesnymi technologiami internetowymi. Przy zapytaniu o kredyt w Alior Banku trzeba tylko wypełnić elektroniczny formularz, podając imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres mailowy.

Po przesłaniu do banku takich danych doradca niezwłocznie kontaktuje się z wnioskującym i pomaga w przejściu procesu weryfikacji na podstawie zdjęcia dowodu osobistego i wideo, w którym klient powinien wykonać odpowiednie ruchy głową. Bank może na podstawie selfie zweryfikować, czy klient jest tym, za kogo się podaje i czy ubiega się o pożyczkę w Alior Banku całkowicie świadomie i dobrowolnie.

Nie tylko w Alior Banku możemy zaciągnąć kredyt gotówkowy online bez zaświadczeń, bez wychodzenia z domu, choć zwykle takie kredyty są oferowane w bankach osobom, które mają już otwarte konto osobiste. Te, jak wiemy, można założyć na selfie, w wielu instytucjach bankowych w Polsce.

Autor: Szymon Machniewski

