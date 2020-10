Kredyty "Alicja". Rzecznik Finansowy wstępuje do sprawy

Sprawa dotyczy kredytów "Alicja", oferowanych przez bank PKO w latach 1995 - 2004. Jak podaje bank, do spłaty pozostało 126 takich kredytów.

Był to produkt przeznaczony dla osób mniej zamożnych, których nie było stać na spłatę wysokich rak kredytu hipotecznego .

Klientom zaproponowano spłatę niskich rat, stanowiących tylko część odsetek z danego miesiąca. Pozostała kwota odsetek była wliczana do kapitału kredytu. Bank założył, że szalejąca w latach 90-tych inflacja się ustabilizuje, poprawią się zarobki a klienci będą mogli nadpłacać raty.

– Trzeba pamiętać, że jest to jeden z głównych elementów umowy kredytu, który pozwala kredytobiorcy zakreślić horyzont czasowy spłaty długu. Dodatkowo, klienci banku, pomimo ponad dwudziestoletniej regularnej spłaty zobowiązania, nadal mają do uregulowania dług przekraczający pożyczoną kwotę. Wynika to przede wszystkim z zawartego w umowie sposobu ustalania oprocentowania kredytu – wskazuje dr hab. Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy.