mBank podnosi opłaty i prowizje. Tłumaczy, że państwo za dużo mu zabiera

We wtorek mBank w oficjalnym komunikacie poinformował swoich klientów o zmianach w tabelach opłat i prowizji, które wejdą w życie 19 sierpnia. Są one istotne.

Do 7 zł wzrośnie opłata za karty debetowe, a dodatkowo trudniej będzie jej uniknąć. Dotychczas wystarczyło zrobić 5 transakcji kartą w miesiącu. Teraz będzie trzeba dokonać nią zakupów na kwotę co najmniej 350 zł miesięcznie. Do tego prawie dwukrotnie więcej trzeba będzie zapłacić za wypłaty z bankomatów poniżej 100 zł (2,5 zł zamiast 1,3 zł).