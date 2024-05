Minister finansów prosi banki o pomoc. Analityk: państwo na oślep wydaje pieniądze

Skutki polityki socjalnej

Jak wskazuje analityk, w ciągu ostatnich 10 lat portfel kredytowy giełdowych banków wzrósł dwukrotnie - z ok. 500 mld zł do 1 bln zł. Z kolei portfel papierów dłużnych, składający się w większości z obligacji Skarbu Państwa, zwiększył się w tym czasie trzykrotnie - z ok. 170 do 650 mld zł. To oznacza, że banki pożyczyły państwu ok. 500 mld zł.