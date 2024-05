Wakacje kredytowe z podpisem prezydenta. Nie każdy jednak z nich skorzysta

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wakacjach kredytowych . Dzięki regulacji klienci spłacający złotowe kredyt mieszkaniowe również w tym roku będą mogli zawiesić spłatę cztery rat: dwóch w okresie od czerwca do sierpnia i dwóch kolejnych od września do grudnia.

W tym roku inaczej niż w poprzednich latach nie każdy kredytobiorca skorzysta z ulgi . Ustawodawca wprowadził bowiem ograniczenia, aby zawęzić grono beneficjentów do osób potrzebujących. O ograniczenia apelowały głównie banki.

Zobacz także: Kiedyś "Made in Germany" to był synonim kiepskiej jakości - Krzysztof Domarecki w Biznes Klasie

Wakacje kredytowe 2024. Kto skorzysta?

Ograniczenie dochodowe nie dotyczy rodzin mających na utrzymaniu co najmniej tróje dzieci. Tych kredytobiorców, jak i wszystkich pozostałych, obejmie inne ograniczenie: maksymalna kwota kredytu. Na "wakacje" będzie można wysłać kredyty udzielone do kwoty 1,2 mln zł. Aby dostać taki kredyt, trzeba zarabiać ok. 20 tys. zł.