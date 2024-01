Pojawiła się okazja. Tusk uderzy w banki nowym podatkiem?

27,6 mld zł - tyle zysku wypracowały banki od stycznia do listopada 2023 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Choć nie ma jeszcze danych za grudzień, to - zdaniem analityków pytanych przez money.pl - przed bankami są dwa równie dobre, jak nie jeszcze lepsze lata.

Inflacja i stopy procentowe

Analityk Millenium zwraca uwagę, że do końca minionego roku mieliśmy do czynienia ze spadkiem inflacji, jednak pojawia się coraz więcej głosów, że wzrost cen może powrócić.

Jeśli z kolei inflacja nie będzie mocno spadać - dodaje nasz rozmówca - nie należy się spodziewać żadnych ruchów na stopach procentowych albo będą one niewielkie. Dla banków wówczas będzie to również korzystna sytuacja. Natomiast jeśli inflacja znacząco spadnie i przełoży się to na poziom stóp, czego analityk nie wyklucza, negatywnie wpłynie to na wynik. Przy obecnej polityce monetarnej i retoryce NBP oraz działaniach rządu napędzających konsumpcję prawdopodobieństwo realizacji tego scenariusza - zdaniem analityka Millennium - jest niewielkie.