Zła wiadomość dla Polaków. W mieszkaniówce taniej nie będzie

W grudniu średnie ceny mieszkań deweloperskich w niektórych miastach Polski były o ponad 20 proc. wyższe niż rok wcześniej - informuje rynekpierwotny.pl. W Trójmieście odnotowano 27-proc. podwyżki (z 11 794 do 14 985 zł za mkw.), w Krakowie 24-proc. (z 12 545 do 15 560 zł), a w Warszawie 23-proc. (z 13 634 do 16 734 zł).