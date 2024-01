Skończyły się pieniądze w rządowym programie. Przestali przyjmować wnioski

Z komunikatu BGK wynika, że wysokość dopłat do rat kredytów mieszkaniowych na 2024 r. osiągnęła 90 proc. kwoty zapisanej w ustawie budżetowej. Z kolei wysokość dopłat na lata 2025-2032 osiągnęła 75 proc. kwoty limitu wydatków budżetu państwa.

"Bezpieczny kredyt 2 proc.". Koniec funduszy

Według stanu na 21 grudnia 2023 r. banki podpisały ponad 55 tys. umów. Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało, że program "Bezpieczny kredyt 2 proc.", przewidujący dopłaty do rat kredytu w pierwszych 10 latach, będzie udzielać kredytów do 2027 r. Jednak Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało pod koniec grudnia, że program PiS "zostanie zastąpiony inną, korzystną dla kredytobiorców ofertą".

"Do 21 grudnia 2023 r. podpisano ok. 55,8 tys. umów kredytowych. Oznacza to, że łączne środki na bezpieczny kredyt 2 procent na lata 2023-2024 zostały wyczerpane i z początkiem nowego roku konieczne jest wstrzymanie przyjmowania nowych wniosków przez banki uczestniczące w programie" - napisał resort kilka dni temu w komunikacie.