Rząd rozda pieniądze na mieszkania Polaków. Ujawnia kwotę

Rząd Morawieckiego hojniejszy od rządu Tuska

Przypomnijmy: Bezpieczny Kredyt 2 proc. to sztandarowy program PiS , który wystartował 2 lipca 2023 r. Ustawą zagwarantowano maksymalny limit wydatków budżetu państwa na dofinansowanie tych hipotek: 8 mln zł w 2023 r. i 941 mln zł w 2024 r., co łącznie daje 948 mln zł. Z tych pieniędzy sfinansowane wszystkie pozytywnie rozpatrzone wnioski kredytowe, złożone w 2023 roku.

Banki do 21 grudnia 2023 roku udzieliły 55 tys. 797 bezpiecznych kredytów z oprocentowaniem 2 proc., a liczba wniosków wzrosła wyniosła 94 tys. 121. Zainteresowanie kredytem okazało się większe, niż założył poprzedni rząd — celował w ok. 50 tys. kredytów, natomiast do 21 grudnia 2023 r. podpisano ok. 55,8 tys. umów kredytowych.