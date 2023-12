Rząd nie skończy na Orlenie? "Umiarkowane strzyżenie nie zaszkodzi"

TakaPrawda 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No a jakże by inaczej Donald Tusk poprawia sytuację rynkową niemieckich spółek przez oslabienie pozycji polskich koncernow. Niemcy pompuja miliardy euro pomocy publicznej w rozwoj swoich furm, a my je "strzyżemy". Polskim firmom trzeba zabrać środki, żebynie mnie mogły konkurować z niemiecką konkurencją, wstrzymały inwestycje i straciły rynek. Następnym etapem będzie utrata klientów i w dalszej system się zawali, pojawią się problemy, a spoleczenstwo postawione w sytuacji gdzie trzeba byloby doplacac do ratowania polskixh spolek bedzie domagało się ich prywatyzacji. Przepowiednie PiSu sprawdzą się co do joty.