"PiS spił śmietankę". Trudne zadanie dla nowej władzy

hehe 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

EKONOMIŚCI (również profesorowie) powinni zarabiać najniższą krajową ponieważ 1/mamy nadpodaż ekonomistów 2/nic nie wnoszą do społeczeństwa (nie są jak lekarze, inżynierowie czy choćby murarze), a 50% POLSKICH BIZNESMENÓW powinno się przenieść na pracę etatową ponieważ nie nadają się do biznesu (tak naprawdę otworzyli firmy dzięki znajomością z PZPR). co do innowacji to kto ma je robić ? same się przecież nie zrobią. polscy profesorowie na uczelniach oprócz przytulania wypłaty nic nie potrafią