Duże zmiany w wynagrodzeniach, jeśli wybory wygra PO. Pokazali kalkulator

Wyższe zarobki kosztem wpływów do budżetu

Jak wyliczył ekonomista Sławomir Dudek z Instytutu Finansów Publicznych, razem z waloryzacją 500 plus do 800 zł (ten pomysł PiS poparła też PO) zwiększyłoby to drastycznie deficyt – do ok. 190 mld zł w 2024 r., co da nam pod tym względem (w relacji do PKB) pierwsze miejsce w UE.