Polska w końcu się doczekała. Będą pierwsze miliardy z KPO. Komisja Europejska potwierdza

Nolik 4 min. temu

Trzeba by to gdzieś sprawdzić, ale gdzieś czytałem, że ta zaliczka to byłaby przyznana i tak bez względu na to kto byłby u władzy, Tusk na pewno tego nie załatwił, bo to i tak kasa z jakiegoś tam z funduszu podfunduszów na te cele niby energetyczne i te akurat nie miały związku z tą naszą niby (nie)praworządnością. I miały być przyznane tak czy siak, więc naprawdę już dość tego zbawcy przez małe z.