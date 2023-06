- Widzimy, że skurczenie się liczby Polaków o 5 mln do ok. 32,5 mln osób w 2050 roku to dopiero początek pewnej tendencji, którą można by nazwać demograficznym tsunami. Polaków będzie coraz mniej, będą coraz starsi - mówił Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP, w programie Money.pl.