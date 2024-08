Skąd Kościół ma pieniądze? Ksiądz szczegółowo wylicza

- Znakomita większość pieniędzy, które są w Kościele Katolickim, pochodzi z ofiar wiernych. To będzie taca niedzielna, czy ofiary składane podczas innych uroczystości kościelnych. To będą opłaty za śluby, pogrzeby, czy chrzty. To będą także ofiary składane przez wiernych przy wizycie kolędowej, czyli wizycie duszpasterskiej. To będą tzw. wypominki, czyli ofiary składane przy okazji Wszystkich Świętych - powiedział w programie Newsroom WP ksiądz prof. Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Często są to po prostu dobrowolne ofiary dodatkowe. Ktoś z wiernych mieszkających w danej parafii chce wesprzeć np. budowę kościoła, czy remont plebanii, w związku z tym znakomita większość środków, które są w parafiach, czy w diecezjach pochodzi z ofiar wiernych. Do tego oczywiście są jeszcze dodatkowe fundusze, szczególnie gdy chodzi o remonty świątyń - dodaje kapłan.