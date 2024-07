Ludowcy mają problem. "PSL musi dołączyć do peletonu"

- PSL musi dołączyć do peletonu. Każdy w ostatnim czasie osiągnął jakiś swój sukcesik - mam na myśli koalicjantów Koalicji Obywatelskiej. Bo Lewica była w stanie przeforsować rentę wdowią. Oczywiście to był projekt obywatelski, ale Lewica pomaga zbierać podpisy. Podpięła się pod tę inicjatywę i bardzo sprawnie to rozegrała. Myślę, że Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zarobiła tutaj kilka ważnych punktów. Polska 2050 też coś swojego ugrała, trochę "lewarując" się tematem renty wdowiej, czyli wymuszając na ministrze Domańskim, żeby jednak coś więcej zadeklarował odnośnie do zmian w składce zdrowotnej - powiedział w programie Newsroom WP Tomasz Żółciak, dziennikarz money.pl. - Ludowcy próbują rozreklamować przywracanie do życia projektu dotyczącego dopłat do kredytów mieszkaniowych, ale konkretów jak nie było, tak nie ma - dodał Żółciak.