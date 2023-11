Umowa koalicyjna podpisana. Najważniejsze założenia punkt po punkcie

W piątek liderzy PO, PSL , Polski 2050 i Nowej Lewicy podpisali umowę koalicyjną. Zawiera wiele punktów dotyczących gospodarki, w tym zobowiązania do poprawy stanu finansów publicznych, zmniejszenia obciążeń podatkowych nakładanych na pracujących oraz wprowadzenia czytelnych kryteriów naboru na stanowiska zarządcze w spółkach Skarbu Państwa. Koalicja planuje również działać na rzecz poprawy sytuacji w służbie zdrowia, edukacji, kultury i sztuki, rolnictwa oraz polityki migracyjnej. Najważniejsze punkty umowy omawiamy punkt po punkcie.

Podwyżki dla sfery budżetowej, w tym nauczycieli

Umowa koalicyjna przewiduje podwyżki dla kluczowych zawodów w budżetówce, takich jak nauczyciele, pracownicy administracji, sądów i prokuratury. Strony koalicji uważają, że niskie zarobki w tych zawodach powodują odpływ wykwalifikowanych pracowników, co zagraża stabilności państwa oraz edukacji dzieci i młodzieży.

Zwiększenie wydatków na służbę zdrowia

Umowa koalicyjna przewiduje zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia oraz poprawę jakości usług medycznych. "Dołożymy wszelkich starań, aby skrócić kolejki do specjalistów" - czytamy w umowie. Sygnatariusze umowy chcą zniesienia limitów na leczenie przez NFZ, wprowadzenia mechanizmów oddłużania szpitali oraz urealnienia wyceny świadczeń zdrowotnych. Ponadto koalicja planuje zapewnić powszechną i dostępną pomoc psychologiczną i psychiatryczną finansowaną przez państwo.

Zwiększona zostanie rola placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, nastąpi rozszerzenie uprawnień przedstawicieli innych zawodów medycznych i niemedycznych. To kolejne cele, jakie postawiła sobie koalicja w dziedzinie służby zdrowia. Zwiększone wydatki na służbę zdrowia to jedna z obietnic wyborczych Trzeciej Drogi i Lewicy, o której pisaliśmy w Liczniku Obietnic Wyborczych.

Uproszczenie podatków

Umowa koalicyjna zakłada wprowadzenie przewidywalności w podatkach poprzez wprowadzenie zasady minimum sześciomiesięcznego vacatio legis dla zmian w prawie podatkowym. Strony koalicji zobowiązały się również do zmniejszenia obciążeń podatkowych nakładanych na pracujących, co ma pobudzić aktywność zawodową i wsparcie rodzin. W ramach umowy koalicyjnej strony zobowiązały się również do obrony praw pracowników.